У Дніпрі власників гаражів зобов’язали терміново пофарбувати їх в однаковий колір – сірий

У Дніпрі власникам металевих гаражів розіслали повідомлення про необхідність терміново пофарбувати їх у єдиний колір – світло-сірий. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Мороз.

За його словами, колір був узгоджений з головним художником міста. Світло-сірий обраний тому, що це «колір міської інфраструктури», нейтральний і ненав'язливий, говорить посадовець.

Як зазначив Мороз, поки щодо тих, хто не пофарбує свій гараж, ніяких санкцій не вживатимуть, однак потім на сесії міськради затвердять сірий колір як обов’язковий і тоді власників зможуть штрафувати.

«В повідомленні є слово «терміново». Поясню, чому. Ми розпочали займатися узаконенням гаражів два роки тому, укладати з власниками договори, де прописано, що вони зобов’язані їх фарбувати, доглядати за ними, прибирати прилеглу територію. Але на жаль, строки там не було прописано, тому на сьогодні, може, тільки 1% власників це роблять. Коли людям не говориш «терміново», вони розцінюють це так, що це в далекому майбутньому», – сказав Руслан Мороз.

Власникам гаражів рекомендували фарбувати їх у колір артикулу RAL7035.

За інформацією з мерії, за два роки в Дніпрі виявили 20 тисяч неузаконених гаражів, 15 тисяч з них вже взяті на облік, з власниками уклали договори.