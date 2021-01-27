У Дніпрі запустили флешмоб до Дня пам’яті Героїв Крут, присвячений 103-ій річниці легендарного бою. Про це Радіо Свобода розповів співорганізатор акції, голова громадської організації «Спільнота активної молоді» Владислав Мельничук.

За його словами, впродовж трьох днів сотні людей з різних громадських організацій публікуватимуть у себе на сторінках у соцмережах фейсбук та інстаграм тези та історичні факти про бій під станцією Крути у 1918 році з хештегом #твояісторіяКРУТИ. Долучатися до акції можуть не тільки громадські об’єднання, а й користувачі соцмереж у різних регіонах України.

Таким чином, каже Владислав Мельничук, організатори сподіваються зацікавити українців, передусім молодь, історією бою під Крутами та розповісти маловідомі факти про нього.

«Мета – донести до громадян важливість цього бою. В історичному розумінні він є прикладом того, як молодь може піти на нерівний бій і зупинити наступ на Київ. Це приклад самопожертви й відданості в захисті української держави. Маємо надію, що нашу хвилю підхоплять юзери фейсбуку та інстаграму», – сказав він.

Організаторами заходу виступили молодіжний центр STRUM, молодіжна рада Дніпра, управління молоді міськради, а також викладачі та вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Наприкінці онлайнфлешмобу, 29 січня, організатори запросять молодь Дніпра на офлайновий захід – квест історичними місцями Катеринослава-Січеслава, пов’язаними з Українською революцією сторічної давнини.

Історичний бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути. Загін із кількох сотень (за різними оцінками, від 400 до 600 людей) київських курсантів і козаків «Вільного козацтва» впродовж 5 годин захищали підступи до Києва від кількатисячного підрозділу російської Червоної гвардії на чолі з есером Михайлом Муравйовим. Опір українців дозволив затримати наступ російських сил на Київ.