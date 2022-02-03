У Дніпрі знесуть найбільший довгобуд часів СРСР – 23-поверховий готель «Парус»

У Дніпрі недобудовану з радянських часів багатоповерхову будівлю готелю «Парус» повернули територіальній громаді та незабаром знесуть. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, учора, 2 лютого 2022 року, Верховний Суд України повернув недобудований готель у власність територіальної громади Дніпра.

«Подробиці трохи пізніше. Але вже зовсім скоро Дніпро позбудеться півстолітнього символу занепаду і застою», – написав Борис Філатов.

Він нагадав, що ця недобудова стоїть у Дніпрі з 1975 року, і повідомив, що її знесуть.

Громадський активіст Кирило Дороленко, з ініціативи якого на недобудованому об’єкті відбувалися патріотичні флешмоби і, зокрема, на фасад готелю було нанасене величезне зображення тризуба, каже: споруда – у незадовільному стані. Якщо її знесуть, містяни знайдуть нове місце для патріотичної символіки, вважає він.

«Це місце треба приводити до ладу, бо це – частина Набережної, а вона перетворилася на небезпечну зону. З будівлею справді є проблеми, вона розвалюється. Коли ми перебували всередині, то бачили, що на горі там не вистачає частини сходинок і нам доводилося перестрибувати. Напевно, його час минув. Можливо, там буде створений якийсь цікавий парк або зелена зона. Що ж до герба – так, ми намалювали герб, але це – звичайний малюнок, ні на якому балансі він не перебуває. Якщо готель знесуть, його не стане, треба буде подумати, куди перенести цей символ», – сказав Дороленко у коментарі Радіо Свобода.

32-поверховий готель «Парус» у Дніпрі споруджували у 1975-1989 роках. Це проєкт архітектора Володимира Зуєва. Місце для будівництва біля річки намивалося штучним шляхом. 2005 року недобудований об’єкт продали приватному підприємству з умовою, що власники добудують його до 2015 року. Після невиконання цієї обіцянки довгобуд через суд повернули у власність міста.

Що буде на місці готелю та прилеглій до нього території, наразі не відомо: офіційно жодних проєктів міська влада Дніпра поки не оприлюднювала.