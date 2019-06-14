У Дніпрі вшанували пам’ять 49 українських бійців, загиблих у збитому бойовиками Іл-76

У Дніпрі, на Алеї героїв, вшанували пам’ять 49 українських військових, загиблих в збитому бойовиками біля Луганського аеродрому військово-транспортному літаку Іл-76 Міністерства оборони України.

Учасники бойових дій на Донбасі, родичі та близькі загиблих бійців, представники духовенства та влади поклали квіти до підніжжя монумента- хреста та стел з іменами загиблих. Загиблих десантників та екіпаж літака згадали поіменно.

Родичі згиблих зазначають: за катастрофу літака досі ніхто не покараний.

«Для нас, для суспільства дуже важливо не тільки покарати винних у цій трагедії, а й з’ясувати причини – чому саме це сталось. Як я розумію, не тільки чийсь наказ призвів до цієї катастрофи. Треба зрозуміти, що відбувалось, – крок за кроком, хвилина за хвилиною, щоб ми у майбутньому не допустили такого», – сказала начальниця управління з питань учасників АТО облдержадміністрації Наталія Шуліка.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції. Його обвинувачували у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію. Її розгляд триває й досі.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.