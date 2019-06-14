У Києві вшанували пам’ять загиблих у літаку Іл-76 пілотів та десантників

У п’яту річницю збиття літака Іл-76 на Михайлівській площі родини і побратими загиблих поставили 49 пар військового взуття (берць). Як повідомила кореспондентові Радіо Свобода одна з ініціаторів акції, громадська діячка, сестра загиблого в Іл-76 бійця Іляна Гайдук, «берці символізують собою наших захисників, які поклали життя за Україну».

Учасники імпровізованого мітингу заявили, що судовий процес по справі збиття Іл-76 «навмисно затягують», оскільки серед звинувачуваних у «службовому недбальстві» – перший заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Віктор Назаров, який не визнає провини та якого підтримує старе військове керівництво України.

Вранці 14 червня родини загиблих пілотів і десантників звернулися до президента України через «штучне затягування» судового процесу.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. 18 листопада того ж року першому заступнику керівника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Віктору Назарову оголосили про підозру у недбалому ставленні до служби, наслідком чого стала загибель 49 військових на борту літака Іл-76 біля Луганського аеропорту в ніч на 14 червні.

5 червня 2019 року колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала наслідком агресії Росії загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Білого, який був збитий під Луганськом у червні 2014 року. Суд задовільнив апеляційну скаргу дружини загиблого військового Тетяни Чимиркової та скасував відповідне рішення Мелітопольського міськрайонного суду.

Родини загиблих, ветерани бойових дій і волонтери щороку у день 14 червня вшановують пам’ять загиблих екіпажу та десантників, які загинули у літаку.