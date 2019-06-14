Родини жертв ІЛ-76 звернулися до президента через «штучне затягування» судового процесу

У п’яту річницю збиття над аеропортом Луганська військового літака ІЛ-76 родини загиблих пілотів та десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади оприлюднили звернення до президента України щодо «штучного затягування судового процесу».

«В п’яту річницю тяжкої втрати українським народом 49 своїх синів, військовослужбовців та льотчиків, що перебували на борту Іл-76, який був збитий російськими бойовиками у Луганському аеропорту влітку 2014 року, та через недбалість нашого військового керівництва, звертаємося до Вас як до гаранта Конституції України з проханням відновити наші права потерпілих у даній справі, що штучно затягується роками. Це була перша масова загибель з початку війни на сході України, яка призвела до тяжких наслідків, як для нас, рідних загиблих воїнів, так і для країни в цілому», – йдеться у зверненні.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. На його борту загинули 9 пілотів та 40 десантників. 18 листопада того ж року першому заступнику керівника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Віктору Назарову оголосили про підозру у недбалому ставленні до служби, наслідком чого стала загибель 49 військових на борту літака Іл-76.

5 червня 2019 року колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала наслідком агресії Росії загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Білого. Суд задовільнив апеляційну скаргу дружини загиблого, однак це рішення може бути оскаржене упродовж 30 днів.

Сьогодні Служба безпеки України повідомила, що має «неспростовні докази, що рішення відкрити вогонь по українському військовому літаку ІЛ-76 у 2014 році ухвалили в Кремлі». За даними української спецслужби, літак збили члени російського військового угруповання під назвою «Приватна військова компанія Вагнера».