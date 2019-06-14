5 лет назад при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту находились 49 человек – 40 десантников и 9 членов экипажа. Погибли все. В Украине идут два судебных процесса над теми, кого считают виновными в трагедии. Однако список подозреваемых увеличивается – в день 5-й годовщины трагедии его пополнил российский генерал.

Память погибших десантников и лётчиков сегодня почтили в Киеве возле Зала памяти в Министерстве обороны Украины. Присутствовали близкие и друзья погибших, а также военные. Во время мероприятия зачитали имена всех 49 погибших, память которых военнослужащие роты почётного караула почтили ударом в колокол и залпами из оружия.

Тем временем семьи погибших пилотов и десантников обнародовали обращение к президенту Украины с просьбой восстановить их права.

«В пятую годовщину тяжёлой потери украинским народом 49 своих сыновей, военнослужащих и лётчиков, находившихся на борту Ил-76, который был сбит российскими боевиками в Луганском аэропорту летом 2014 года из-за халатности нашего военного руководства, обращаемся к Вам как к гаранту Конституции Украины с просьбой восстановить наши права потерпевших по данному делу, которое искусственно затягивается годами», – говорится в обращении.

Судят Плотницкого и украинского генерала Назарова

Судебных процессов в этом деле несколько. Один из них – над генерал-майором Виктором Назаровым, который летом 2014 года был начальником штаба АТО. Ему вменялась служебная халатность, которая привела к тяжёлым последствиям. В прокуратуре посчитали, что генерал не принял во внимание информацию об угрозе, что самолёты могут быть сбиты, и разрешил операцию. Говорили о наличии переносных зенитно-ракетных комплексов у боевиков и некоторые свидетели по делу.

27 марта 2017 года суд признал Назарова виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. Но генерал подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.

Второй процесс – над экс-главарём группировки «ЛНР» Игорем Плотницким. В начале 2017 года прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении Плотницкого и ещё двух боевиков – Александра Гуреева и Андрея Патрушева. Сбитие Ил-76 было квалифицировано как теракт. В течение года сразу несколько коллегий судей отказывались вести это дело. И только в августе 2018-го обвинительный акт был зачитан в Красногвардейском райсуде Днепра. Слушания ещё продолжаются.

Кремлёвский след

К катастрофе военно-транспортного Ил-76 причастны боевики частной военной кампании «Вагнер» – об этом ещё в октябре 2017 года заявлял глава СБУ Василий Грицак. Также были названы вероятные исполнители – граждане России Андрей Гуралёв и Андрей Лебедев. 14 июня пресс-служба СБУ опубликовала новые детали. В частности, там заявили, что имеют неопровержимые доказательства, что решение о сбитии было принято в Кремле. Приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс. А исполнители убийства украинских воинов – командир группы «Вагнер» Дмитрий Уткин, а также боевики Андрей Гуралёв и Андрей Лебедев – по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальной государственной наградой, «Орденом Мужества».

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