Послаблений карантин у Дніпрі: школярі навчатимуться очно, пільги на проїзд у транспорті – погодинні

У Дніпрі з 11 травня послаблять карантинні обмеження. Відповідне рішення у п’ятницю ухвалила міська спецкомісія. Зокрема, у рішенні йдеться про завершення дистанційного навчання учнів 5-11 класів: з 11 травня учні навчатимуться безпосередньо в школах. Режим дистанційного навчання для них діяв понад місяць, з 24 березня. Школярі початкової школи увесь цей час навчалися очно.

Батькам, як і раніше, заборонено заходити до шкільних та позашкільних приміщень.

Окрім того, міська спецкомісія подовжила обмеження на пільговий проїзд в громадському транспорті до 20 травня. Скористатись правом їхати безкоштовно пільговики можуть тільки з 10:00 до 15:00, попри рішення суду.

7 квітня суд у Дніпрі задовольнив позов учасника бойових дій на Донбасі В’ячеслава Гаркуші й визнав протиправним рішення про «погодинні» пільги.

З початку пандемії на Дніпропетровщині зафіксували майже 250 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за останню добу – понад 600. Одужали понад 100 тисяч людей. Майже 3,5 тисячі померли.

Станом на 7 травня, за даними МОЗ, Дніпропетровська область перебуває в «жовтій» карантинній зоні, ще два дні тому була в «помаранчевій».