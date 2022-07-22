Через ракетний удар по Дніпру пошкоджені об’єкти культурної спадщини – влада

Через ракетний обстріл 15 липня у Дніпрі пошкоджено два об’єкти культурної спадщини, які перебувають на державному обліку, а також частину історичної забудови, що формує історичний ареал, повідомила Радіо Свобода керівниця управління охорони культурної спадщини міськради Дніпра Надія Лиштва.

За її словами, фахівці обстежили пам’ятки, які перебувають у зоні ураження ракетними ударами 15 липня, і виявили вибиті віконні й дверні заповнення, розширення тріщин на фасадах, пошкоджені декоративні елементи й огородження балконів тощо.

«Це історична забудова вгорі вулиці Робочої. Вона відноситься до історичного ареалу, затвердженого Міністерством культури України. Це об’єкти 50-х років ХХ століття, які утворювали призаводське селище, в основному – житлові будинки. Іноді – з магазинами на першому поверсі. Наріжні будинки – по вулиці Робочій, 99 і 178 – це щойно виявлені об’єкти культурної спадщини», – сказала вона.

За інформацією Надії Лиштви, обстеживши будівлі, тепер про пошкодження слід поінформувати орган охорони вищого рівня, тобто обласну державну адміністрацію, а також Мінкульт. Міністерство збирає цю інформацію для майбутнього позову до Російської Федерації за пошкодження і руйнування культурної спадщини. Чи йтиметься про відшкодування збитків, зараз невідомо, каже посадовиця.

15 липня російські війська вдарили двома ракетами по Дніпру. Загинули троє людей, 16 – поранені. Ракети влучили по промисловому підприємству і по вулиці поряд. Спалахнула пожежа, за майже дві доби її загасили.

За даними Міністерства культури й інформаційної політики, станом на 22 липня вУкраїні через повномасштабну агресію Росії зруйновані і пошкоджені 129 об’єктів культурної спадщини, серед них – 22 пам’ятки національного значення, 100 – місцевого значення і сім – щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Також пошкоджено 105 об’єктів цінної історичної забудови.

За даними міністерства, станом на 22 липня 2022 року МКІП зафіксувало вже 434 епізоди воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини, і інформація про них «продовжує надходити».