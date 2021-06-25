У Дніпрі відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі військовому Владиславу Локтіонову, який майже 2 роки був у полоні

У Дніпрі 25 червня відкрили пам’ятну дошку Владиславу Локтіонову, експолоненому бойовиків, бійцеві, який загинув на Донбасі. Меморіальний знак встановили на фасаді школи №25, де він навчався, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У церемонії взяли участь рідні загиблого бійця, бойові побратими, громадські активісти, вчителі та учні.

Владислав Локтіонов у 2015 році служив на Луганщині у складі 92-ї механізованої бригади. Після року служби, перебуваючи на посту, потрапив до полону бойовиків «ЛНР», де перебував майже два роки й отримав інвалідність. Увесь цей час у своїй військовій частині він вважався таким, що залишав бойову позицію «самовільно».

Після звільнення з полону 2018 року боєць довів у суді, що не був дезертиром. Рішення на його користь ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Суд тоді зобов’язав військову частину, де служив Локтіонов, змінити формулювання про «самовільне залишення частини», яке приписувалося військовому, і виплатити заробітну плату за час полону.

Після суду боєць знову повернувся на передову в складі іншого підрозділу. Вдома на нього чекали син-школяр і мати.

42-річний боєць загинув поблизу Торецька під час виконання бойового завдання два роки тому. Посмертно нагороджений орденом «За мужність».

За даними Книги пам’яті, станом на березень 2021 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 479.