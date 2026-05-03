Ракетний удар РФ по Дніпру: загинула людина, 11 постраждалих – ОВА

Унаслідок ракетного удару РФ по Дніпру вдень 3 травня загинула людина, 11 постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«11 людей постраждали, з них шестеро – госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Водночас, мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у Дніпрі пошкоджено студентський гуртожиток, будівлі коледжу та університету. Окрім того, постраждали багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків.

«Понівечило й прилеглу зупинку громадського транспорту та тролейбус, що проїжджав тоді повз. Люди там дивом вціліли. Іншими пораненими опікуються, зокрема, в міських лікарнях», – написав він у телеграмі.

У неділю, 3 травня, сили РФ завдали удару по Дніпру. Раніше було відомо про 8 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



