У Дніпрі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

У Дніпрі у вівторок ввечері на площі Героїв Майдану провели акцію з вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні: світлинами загиблих учасників Революції Гідності, кадрами тих подій, а також запаленими лампадками, дніпряни виклали напис «Герої не вмирають». Як передає кореспондент Радіо Свобода, напис зайняв майже всю центральну площу міста.

«Ми хотіли зробити цю акцію так, щоб усі присутні відчули те, що тоді відбувалось на Майдані. На піддонах виклали портрети всіх загиблих. Сьогодні не буде урочистих промов, не будуть виступати чиновники, ми хочемо, щоб молодь, жителі міста прийшли сюди і, дивлячись на портрети, згадали, якою ціною досягається воля, незалежність», – розповів заступник міського голови Олександр Шикуленко.

Священики різних конфесій – ПЦУ, УГКЦ, Вірменської Апостольської церкви – разом помолились за упокій загиблих. Представник єврейської громади зачитав іудейську поминальну молитву.

«Ми молитовно вшановуємо Героїв Небесної сотні й дякуємо їм за їхній подвиг. В ці дні ми маємо згадати цей дух, цю любов, цю самопожертву і самовіддачу, яка була п’ять років тому на Майдані», – сказав представник Дніпровської єпархії Православної церкви України Віталій Лопушанський.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

На моніторі транслювали список загиблих майданівців, кадри Революції Гідності, а також відео з одним із перших загиблих на Майдані, уродженцем краю Сергієм Нігояном.

Зі сцени учасники акції розповіли про кожного із загиблих майданівців: жінок і чоловіків, молодих і пенсіонерів, підприємців, робітників, студентів. Також працював «вільний» мікрофон: слово брали дніпряни – учасники Революції Гідності.

Акція в центрі міста відбувалась як «тиха»: упродовж дня міська влада заборонила вмикати звук на ковзанці й екранах торгівельного центру поряд.

Сьогодні минає п’ять років від найкривавішого дня протистоянь серед усіх подій Майдану – 20 лютого. Тоді у центрі Києва загинули десятки людей. У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».