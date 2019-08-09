Поліція Дніпра розслідує ймовірне використання підробних документів 32 іноземними студентами

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через підозру про використання підробних документів 32-ма іноземними студентами. Про це 9 серпня повідомила Радіо Свобода речниця обласної поліції Ольга Кузнецова.

За її словами, справу відкрили за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підробка документів). Максимальне покарання, яке передбачає стаття – обмеження волі до 2 років.

Як повідомила речниця поліції, студенти прийшли на іспит до вищого навчального закладу 8 серпня. Достовірність їхніх паспортів викликала сумніви в співробітниці вишу, тож у ВНЗ звернулися до поліції. Усіх 32 студентів запросили до відділку, однак давати свідчення вони відмовилися.

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Як поінформувала речниця поліції, серед студентів є громадяни з різних країн, у тому числі й з європейських.

Наразі вилучені документи на експертизі.

«Експертиза покаже, чи справді мав місце факт підробки», – сказала Ольга Кузнецова.

Водночас в Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що інцидент стався в приватному виші Дніпра – «Дніпровському медичному інституті традиційної і нетрадиційної медицини»

Радіо Свобода готує інформаційний запит до керівництва закладу.