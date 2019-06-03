До Дніпра санавіацією евакуювали бійця з пораненням очей

У Дніпрі рятують зір бійцю з осколковим пораненням очей. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласній офтальмологічній лікарні.

За даними з медзакладу, боєць у тяжкому стані. Сьогодні його прооперують.

Як поінформувала радниця голови ода Тетяна Губа, 20-річний боєць був доправлений до Дніпра напередодні, 2 червня, гелікоптером з осколковими пораненнями очей, він вже вже переніс одну операцію.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.