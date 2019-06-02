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02 Червень 2019, Київ 20:33
Новини | Події

Бойовики двічі порушили «режим тиші» на Донбасі – штаб

Українські солдати на передових позиціях на лінії фронту на Донбасі, поблизу села Кримське, Луганська область, 21 квітня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики двічі порушили «режим тиші» на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок бойових дій жоден військовий не постраждав, заявили в ООС.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 червня.

Скільки Росія витрачає на Донбас?
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Скільки Росія витрачає на Донбас?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

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