Бойовики двічі порушили «режим тиші» на Донбасі – штаб

Підтримувані Росією бойовики двічі порушили «режим тиші» на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок бойових дій жоден військовий не постраждав, заявили в ООС.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.