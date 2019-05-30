На Луганщині знайшли тіло військового, який зник під час бою

29 травня близько 15:00 на місці бойового зіткнення знайшли тіло військового, який з 27 травня вважався зниклим з безвісти. Про це повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що Степанченко «у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання по перевірці мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи противника».

У штабі повідомили, що тіло військового знаходиться на окупованій території. Тіло мають передати ЗСУ 31 травня на КПВВ «Щастя».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.