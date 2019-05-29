На Донбасі під час бою зник боєць ЗСУ – військові

На Донбасі 28 травня під час бою пропав військовий 54-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили у самій бригаді.

«В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі Попасної група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю. На жаль під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини», – мовиться у повідомленні.

Військові зазначили, що пошуки бійця продовжуються, але поки не дали позитивних результатів.

Як повідомили у Міністерстві оборони, станом на 14 травня у Збройних силах України вважається зниклим безвісти 71 військовослужбовець.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.