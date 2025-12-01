ОВА: у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару РФ

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару РФ, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



За його словами, внаслідок удару загинули четверо людей. Число постраждалих зросло до 40 людей – 11 з них перебувають у важкому стані.

Вранці 1 грудня місто Дніпро зазнало ракетної атаки. За даними української влади, удару було завдано балістичною ракетою по підприємству в центральній частині Дніпра.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



