У Дніпрі  підприємці відмовились вивішувати прапор України до свят

У Дніпрі обурились вимогою вивісити прапор України до Дня Державного прапора й Дня Незалежності України. Вивісити на фасадах будівель синьо-жовті прапори від підприємців вимагає місцева влада, повідомила Радіо Свобода представниця одного з медичних центрів у середмісті Марина Коноваленко.

За її словами, відповідний припис принесли співробітники комунального підприємства «Благоустрій». Передбачається, що підприємці власним коштом мають придбати й вивісити прапори, каже жінка.

«Вісім років ніхто не вимагав від нас нічого вивішувати. Чому зараз ми маємо щось вивішувати? Ми сплачуємо податки. Для цього в місті мають виділятись кошти з бюджету. Це має бути централізовано й коштом місцевого бюджету. Є для цього комунальна організація – КП «Благоустрій. Для мене неприйнятна ця «обязаловка», мій партіотизм виявляється по-іншому», – сказала Марина Коноваленко.

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Начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз у коментарі Радіо Свобода зазначив, що вивішувати прапори підприємцям Дніпра не наказували, а рекомендували: щодо тих, хто відмовиться, санкцій не вживатимуть.

«Є Указ Президента України від 23 серпня 2004 року, яким встановлено День Державного прапора, де, зокрема, сказано: органам місцевого самоврядування забезпечити роз’яснювально-просвітницькі заходи щодо історії Державного прапора і – друге –органам місцевого самоврядування запропонувати підприємствам та організаціям вивішувати прапор щорічно в певні дати. Тобто це справа добровільна, ми лише рекомендуємо. Ніякої відповідальності за невивішування не передбачено, але організації, які не вивішують, тим самим підкреслюють свої суперечності з законодавством України», – зазначив Руслан Мороз.

День Державного папора України – державне свято, яке відзначається щорічно 23 серпня.