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У Дніпрі випало до 50 см снігу, місто в заторах – фото

Зараз на вулицях міста, за даними з мерії, працює 130 одиниць спецтехніки, зокрема й мінімашини для розчищення тротуарів

У Дніпрі – аномальний снігопад: на деяких ділянках випало до 50 сантиметрів снігу, повідомив головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.

За його даними, зараз усі в’їзди до міста – проїзні. Патрульна поліція перекрила їх для фур: великогабаритний транспорт попросили відстоюватися в спеціальних місцях, щоб не перешкоджати руху й роботі снігоприбиральних машин.

За інформацією міськради, наразі в місті утворилися затори. Зокрема, затор є на Слобожанському проспекті на лівому березі і на Новому мосту в центрі міста.

Усі маршрути громадського транспорту працюють, однак трамваї, тролейбуси і маршрутки рухаються з запізненням, сказали в міськраді.

За інформацією патрульної поліції, з ночі правоохоронці 80 разів виїздили на транспортні аварії, вони були незначні, загиблих і постраждалих немає.

Зараз на вулицях міста, за даними з мерії, працює 130 одиниць спецтехніки, зокрема й мінімашини для розчищення тротуарів.

Головна увага – великим магістралям, мостам, узвозам. Внутрішньоквартальні дороги не розчищені, передає кореспондент Радіо Свобода.

На ніч обіцяють посилення хуртовини, на дороги має вийти додаткова спецтехніка.

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