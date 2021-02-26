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26 лютого 2021, Київ 20:39
Новини | Події

Справу проти керівника штабу «Руху опору капітуляції» в Дніпрі через інцидент на візиті Зеленського передали до суду

Андрію Денисенку інкримінують спричинення тілесних ушкоджень поліцейському.

Справу керівника штабу «Руху опору капітуляції» в Дніпрі, експарламентаря Андрія Денисенка передали до суду. Про це у п’ятницю. 26 лютого, повідомили в прокуратурі області

Інцидент стався у серпні минулого року під час візиту президента Володимира Зеленського до Дніпра.

За словами Андрія Денисенка, він намагався пройти до Зеленського, аби поставити йому запитання, однак поліція, яка обмежувала доступ, застосувала до нього силу.

Водночас в прокуратурі області заявили, що активіст ударив лейтенанта поліції, який забезпечував охорону під час візиту глави держави. У результаті поліцейський отримав важкий забій грудної клітини.

Денисенку інкримінують спричинення тілесних ушкоджень поліцейському – частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов'язання.

Денисенко оприлюднив відео інциденту.

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