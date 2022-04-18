На Дніпропетровщину евакуювалися вісім вишів та коледжів з Донеччини та Луганщини

На Дніпропетровщину евакуювалися вісім вищих навчальних закладів та коледжів з Донеччини та Луганщини. Про це 18 квітня повідомила заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб.

Більшість із них працюватимуть у Дніпрі.

На базі Дніпровського національного університету імені Гончара відновлюють роботу Східноукраїнський університет імені Володимира Даля, Донбаський педуніверситет та Горлівський інститут іноземних мов Донбаського педуніверситету.

На базі університету «Дніпровська політехніка» діятиме Приазовський технічний університет, який евакуювався з Маріуполя та два коледжі, які входять у його структуру.

У частини з цих закладів зруйновані приміщення, як от у Східноукраїнського університету, інші також були під обстрілами.

Окрім того, у Дніпрі працюватимуть Слов’янський хіміко-механічний технікум, Бахмутський коледж транспортної інфраструктури, Дружківський фаховий коледж. Бахмутський педагогічний коледж діятиме у Жовтих Водах.

Зараз викладачі вже відновлюють дистанційні заняття зі своїми студентами, запрацювали адміністрації закладів.