У Дніпрі пробігли символічну «Милю миру»

Більш ніж 1 тисяча жителів Дніпра взяли 20 жовтня участь у легкоатлетичному забігу «Миля миру». Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасниками заходу стали учні спортивних, загальноосвітніх шкіл, студенти, любителі бігу, ветерани спорту. Серед учасників були також діти з інвалідністю, які виховуються у сім’ях і проходять соціальну адаптацію – діти «бігли» на інвалідних візках.

Найшвидших бігунів нагородили призами, медалями і дипломами. Переможців визначили окремо серед чоловіків (хлопців) та серед жінок (дівчат).

Цьогорічна «Миля миру» в Дніпрі вже 75-та. Жодного разу після звільнення міста від фашистської окупації, з 1940-х років, ця традиція не переривалась.

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Приурочений до визволення Дніпра від німецької окупації захід нині набув додаткового символічного значення – за мир в сучасній Україні, кажуть організатори.

Історія проведення «Милі Миру» в Дніпрі починається з 1944-го року, коли в річницю визволення міста від німецької окупації, 25 жовтня 1944 року, спортсмени зібралися і відзначили це свято по-своєму – легкоатлетичною естафетою на центральному проспекті.