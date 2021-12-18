У Дніпрі відбувся благодійний забіг «миколайчиків»

У Дніпрі відбувся доброчинний забіг «миколайчиків» Mykolaychiky Charity Run, передає кореспондентка Радіо Свобода. Цього разу на захід, який провели в парку Прибережному, зареєструвалися понад 360 людей. За словами організаторів, це найбільше за чотири роки проведення.

У забігу взяли участь дорослі й діти, одягнені в костюми казкових персонажів. Бігли цілими родинами та колективами.

Дорослі учасники могли обрати дистанцію – 1, 5 або 10 кілометрів. Дитячі забіги відбувалися на дистанціях 100, 500 та 1000 метрів.

Уперше охочі також мали можливість випробувати себе у скандинавській ходьбі на 1 та 5 кілометрів.

Кошти від внесків учасників підуть на новорічні подарунки та адресну допомогу дітям-сиротам. Окрім того, у рамках заходу проведуть доброчинний аукціон, де також збиратимуть кошти для цих дітей.

Як розповіла співорганізаторка забігу, керівниця Федерації легкої атлетики області Марина Філатова, серед лотів аукціону – спортивна форма української збірної з легкої атлетики.

Благодійний забіг Mykolaychiky Charity Run у Дніпрі відбувається щороку. Його організовує громадська організація Start Dnipro за підтримки обласної філії Федерації легкої атлетики та міської ради Дніпра.