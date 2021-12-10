У Дніпрі волонтери відкрили доброчинну «фабрику Святого Миколая»

У Дніпрі 10 грудня відкрилася «фабрика Святого Миколая». Волонтери почали фасувати перші подарунки до Дня Святого Миколая дітям із родин, які потребують підтримки.

Як розповіла Радіо Свобода координаторка Ніна Кондрікова, акція «Миколай про тебе не забуде» в Дніпрі проходить удванадцяте. Цього року планують вручити подарунки двом тисячам дітей – з родин учасників бойових дій на Донбасі, переселенців, малозабезпечених та багатодітних сімей.

Подарунки збирають на «фабриці» та в понад 20 точках по місту. Люди приносять канцтовари, книги, іграшки, солодощі тощо.

«Як завжди, бракує волонтерів: тих, хто хоче прийти попакувати подарунки, хто хоче порозвозити потім пакунки по домівках. Торік ми привітали 2 тисячі 62 дитини, цього року хочемо не менше. Буде 50–60 маршрутів розвезення, тільки на розвезення треба не менш як 100 волонтерів», – сказала координаторка.

За словами Ніни Кондрікової, для збору коштів на подарунки також проведуть низку заходів. Зокрема, 10 грудня ввечері відбувся доброчинний аукціон. «Були різні лоти, дуже цікаві – наприклад, м’яч з автографами гравці футбольної команди «Дніпро-1» і футболки, ексклюзивні картини, унікальна кераміка тощо. Люди могли придбати на підтримку акції», – розповіла вона.

Збір подарунків триватиме до 16 грудня. Потім волонтери їх розвозитимуть по домівках.

Уперше акція «Миколай про тебе не забуде!» відбулася у Львові, згодом ідею підхопили інші міста України та сусідньої Польщі.