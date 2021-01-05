У святого Миколая вірить удвічі більше українців, ніж у Діда Мороза – опитування «Рейтингу»

В святого Миколая вірить приблизьно вдвічі більше українців, ніж у Діда Мороза – такі результати соціологічного опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг», оприлюднивши результати 5 січня.

За твердженням соціологів, участь в опитуванні взяли 2 500 респондентів з усіх регіонів країни (за винятком окупованих територій) віком від 18 років.

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Згідно з результатами, у Діда Мороза ірить 31% респондентів, не вірить – 65%. У святого Миколая вірять 62% респондентів, 35% відповіли на питання негативно.

56% опитаних назвали своїм улюбленим святом новорічно-різдвяного періоду Різдво, 28% – Новий рік. 6% віддали перевагу дню святого Миколая, який відзначається 19 грудня.

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Згідно з результатами дослідження, 77% українців відзначає Різдво 7 січня, за юліанським календарем. 3% відзначають його 25 грудня, натомість 15% респондентів святкують в обидві дати.

7 січня українські православні церкви та Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).