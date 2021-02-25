Ртуть, пестициди та важкі метали: Міністерство захисту довкілля оприлюднило дані про якість води в Дніпрі

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднило результати масштабного скринінгу якості вод Дніпра та його приток.

У Дніпрі виявили близько 21 специфічної сполуки-забрудника, серед них важкі метали, фармацевтичні препарати та велика концентрація пестицидів. У пробах з точок, звідки Київський міський водоканал доставляє воду, знайшли ртуть.

За словами Романа Абрамовського, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, на основі досліджень вже подали проєкт закону до Офісу президента про приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть. Зокрема, ця конвенція передбачає повну заборону виробництва та використання ртуті у господарстві.

«По суті наші побоювання щодо наслідків малоефективного ведення сільського господарства ви побачили. Більшою мірою забрудники Дніпра – це пестициди та агрохімікати. Тому ми заплануємо нараду з асоціацією водоканалів, Мінрегіоном, Держспоживслужбою для того, щоб представити їм ці результати і запропонувати плани реалізації збереження здоров’я українців», – зазначив Абрамовський.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв на питання, чи можна у Дніпрі куватися та ловити рибу, зазначив, що вказаний рівень забруднення не обов’язково загрожує здоров’ю.

«Особисто я купаюсь в межах Києва в Дніпрі і ще я п’ю воду сиру з-під крана. Не кожне місто може похвалитися таким. Наприклад, в Одесі я не п’ю воду, а в Києві п’ю. Тому, справді, ті речовини, які виявили, – це погано, але не всі вони знаходяться в великій концентрації, яка може нашкодити. Але, якщо тривалий час буде вплив цих речовин на організм, то це не додасть здоров’я», – наголосив Хорєв.

Дослідження проводили в одній з лабораторій Словаччини за підтримки Європейського союзу в рамках проєкту «Водна ініціатива ЄС Плюс для Східного партнерства». За словами Романа Абрамовського, у майбутньому планують відкрити чотири лабораторії для самостійного скринінгу та моніторингу рівня забрудненості водних ресурсів: в Івано-Франківську, Слов’янську, Одесі та Вишгороді.