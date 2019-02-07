Суд у Дніпрі відмовився закрити справу щодо захоплення території школи в центрі міста

Суд у Дніпрі відмовив компанії-забудовнику у клопотанні про закриття судового провадження щодо території середньої школи №10 в центральному районі Дніпра. Відповідну ухвалу в четвер виніс Господарський суд Дніпропетровської області, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Представники компанії-забудовника – ТОВ «Промпоставка-А» – на суд не з’явились, натомість передали письмове клопотання про закриття справи зв’язку з тим, що юрисдикція суду, з їхньої точки зору, обрана неправильно. Суд це прохання відхилив.

Водночас батьки учнів школи №10, які виступають в судовому процесі як треті особи, передали позивачеві – прокуратурі області – оригінали відповідей на їхні запити до Мінрегіонрозвитку і Держгеокадастру про порушення щодо пришкільної території.

«Земля школи, яка має використовуватись винятково в освітніх цілих і в Генеральному плані розвитку міста позначена відповідною позначкою «Г-2» по забору школи, була протизаконно віддана під будівництво багатоповерхового будинку приватній структурі. Була порушена гарантована площа для територій шкіл. У школи № 10 територія була і так вдвічі меншою від норми», – заявила ініціативна група батьків.

У червні 2018 року в Дніпрі понад сотня батьки учнів школи №10 пікетували будівлю міськради, протестуючи проти незаконної, за їхніми словами, спроби спорудити на території школи 23-поверховий будинок.

Батьки заявили, що будівництво неправомірне: громадських слухань щодо зведення об’єкту не проводилось. За їхніми словами, школа і так має маленьку прилеглу територію, у теплу пору року в дітей немає належного місця для уроків фізкультури та занять спортом.

Міський голова Борис Філатов тоді заявив, що забудову поки призупинять. Пізніше у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода з мерії відповіли, що за адресою школи «проводились роботи з вирубки дерев, але ознак проведення будівельних робіт не виявлено». При цьому там зазначили, що у травні 2017 року зареєстрували декларацію про початок підготовчих робіт зі спорудження багатоквартирного житлового будинку за цією адресою.

Батьки учнів створили електронну петицію і зібрали під нею таку кількість підписів, яка необхідна для розгляду в міськраді.

Водночас забудовник – ТОВ «Промпоставка-А» – ситуацію не коментує, телефони, вказані на її сайті, недійсні.