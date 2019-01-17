Суд заборонив зводити будинок на території школи в центрі Дніпра

Суд заборонив здійснювати будь-які будівельні роботи на території середньої школи №10 в центральному районі Дніпра. Відповідну ухвалу в четвер ухвалив Господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення суду було ухвалене для забезпечення позову проти Дніпровської міської ради та компанії-забудовника, який подала до суду прокуратура області в інтересах держави й школи №10.

За ухвалою суду, заборона на будівельні роботи забудовнику та підрядникам на території школи діятиме до кінця судового процесу і набрання рішенням суду законної сили. Ухвала набула чинності з моменту проголошення, тобто 17 січня 2019 року.

Читайте також: Житло чи робочі місця? Війни за землю у Львові​

У суді прокуратура, яка діє в інтересах школи, вимагає також визнання незаконними рішень міськради щодо дозволів на будівництво на території закладу.

За словами представників ініціативної групи батьків, подвір’я закладу, який є єдиною в районі україномовною школою, наразі захоплює фірма-забудовник: на місці шкільних майстерень готуються зводити 23-поверховий будинок.

«Батьки отримали відповідь від Міністерства регіонального розвитку та будівництва щодо норм, які мають зберігати при забудові території навколо навчальних закладів. Виявилося, що будівництво 23-поверхового будинку на відстані п’яти метрів від школи не може бути законним», – заявила ініціативна група батьків.

У червні 2018 року в Дніпрі понад сотня батьки учнів школи №10 пікетували будівлю міськради, протестуючи проти незаконної, за їхніми словами, забудови територій школи.

Батьки заявили, що будівництво на території школи незаконне: громадських слухань щодо зведення об’єкту не проводилось. Та і самі шкільні майстерні спершу були здані в оренду, а потім приватизовані невідомим власником, кажуть батьки.

Читайте також: Як в Естонії модернізували «хрущовки». Досвід для України від міста Раквере​

Між тим, за їхніми словами, школа і так має маленьку прилеглу територію, у теплу пору року в дітей немає належного місця для уроків фізкультури та занять спортом.

Міський голова Борис Філатов тоді заявив, що забудову поки призупинять. Пізніше у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода з мерії відповіли, що за адресою школи «проводились роботи з вирубки дерев, але ознак проведення будівельних робіт не виявлено».

Водночас в мерії поінформували, що ще у травні 2017 року зареєстрували декларацію про початок підготовчих робіт зі спорудження багатоквартирного житлового будинку з нежитловими прибудовами за цією адресою.

Батьки учнів створили електронну петицію і зібрали під нею таку кількість підписів, яка необхідна для розгляду в міськраді.

Водночас забудовник – компанія «Промпоставка-А» – ситуацію не коментувала, телефони, вказані на її сайті, недійсні.