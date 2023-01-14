Кількість загиблих через ракетний удар військ РФ по будинку в Дніпрі зросла до 10

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що кількість загиблих через ракетний удар військ РФ по будинку в Дніпрі у суботу зросла до десяти.

За його словами, така інформація станом на 22:41.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що врятовано 37 людей (з них 6 дітей). Попередня інформація, що серед загиблих одна дитина, а серед 64 поранених – дітей є 14.

«Продовжується проливання окремих осередків пожеж в завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку. На місці події працюють 8 психологів ДСНС (надано допомогу 35 особам) та встановлено два пункти обігріву. Забезпечено освітлення місця робіт. Продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та роботи з демонтажу небезпечних конструктивних елементів», – йдеться в повідомленні ДСНС.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, у Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалився цілий під’їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні роботи, як очікується, триватимуть всю ніч.