Російські військові протягом дня обстрілювали Дніпропетровщину: двоє загиблих, є поранені – влада

Внаслідок обстрілів Днгіпропетровщини силами РФ двоє людей загинули, пʼятеро дістали поранень, розповів голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, магазини. Поранені п’ятеро людей. 55-річна жінка госпіталізована у важкому стані. У лікарні й хлопці 7 та 18 років і 45-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 46-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у Синельниківському районі під ударом були Миколаївська і Васильківська громади. Горіли авто, понівечена оселя.

«Внаслідок російських ударів загинули двоє чоловіків», – підсумував голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.