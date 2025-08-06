ОВА: війська РФ протягом дня атакували три райони Дніпропетровщини – загинула людина, є поранені

Російські війська протягом дня атакували три райони Дніпропетровщини, загинула людина, ще дві – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, найбільше від атак постраждала Нікопольщина, яку атакували російські FPV-дрони та артилерія.



«На жаль, загинула 65-річна жінка. Співчуття рідним та близьким. Є й дві постраждалі – 78 і 76 років. Їх доправили до лікарні. Пошкоджені 10 приватних будинків і 3 господарські споруди. Виникло кілька займань», – написав він у телеграмі.



За його словами, Синельниківщину російські загарбники КАБами та БпЛА – пошкоджені чотири автобуси, сім приватних будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



