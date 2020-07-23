На Дніпропетровщині злетів у кювет мікроавтобус з пасажирами, 15 людей госпіталізовані

У Дніпропетровській області мікроавтобус з пасажирами злетів у кювет, до лікарні доправили 15 людей. Водій з місця подій втік.

Як повідомив Радіо Свобода головний лікар Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги Ростислав Винар, із 15 госпіталізованих п’ятеро – у тяжкому стані в реанімації, семеро – у відділенні політравми, одна людина – у хірургічному відділенні.

Ще двоє людей після надання допомоги в медпункті перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

За інформацією з пресслужби обласної поліції, аварія сталася в Петриківському районі. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, маршрутний автобус вилетів з проїжджої частини в кювет. Загалом в автобусі було 20 людей.

Водій з місця події зник, зараз його розшукує поліція.