Закарпаття: троє людей загинули в ДТП на трасі Київ-Чоп

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на шляху Київ-Чоп, в якій загинули троє людей, повідомляє Національна поліція в Закарпатській області 19 липня.

За повідомленням, аварія сталася в другій половині дня 19 липня поблизу села Іванівці Мукачівського району.

За даними слідства, автомобіль Mazda, за кермом якого був мешканець Мукачева, зіткнувся з вантажівкою Man, яка рухалася назустріч.

«У результаті удару великогабаритну машину викинуло з дороги, після чого вона загорілась. Водій легкового автомобіля та ще двоє його пасажирів, 10-річна дівчинка та 23-річний молодий хлопець, загинули на місці аварії. 46-річна жінка доставлена до районної лікарні для надання медичної допомоги. Водій вантажівки із забоями також госпіталізований до медзакладу», – йдеться в заяві.

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Поліція розслідує справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Ця кваліфікація передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років в разі обвинувального вироку.

18 липня поліція Одеської області повідомила про загибель шести людей у ДТП поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району.