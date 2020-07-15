На Старообухівській трасі під Києвом знову сталася смертельна ДТП – поліція

На Старообухівській трасі під Києвом сталася чергова смертельна ДТП – внаслідок зіткнення двох легковиків загинули двоє людей, ще одного госпіталізували. Про це повідомляє столична поліція.

«Сьогодні близько 15-ї години до чергової частини столичної полій надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Старообухівській трасі. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, патрульні поліцейські та лікарі. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Тойота» допустив зіткнення з «Фольсквагеном», що рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій «Тойоти» та пасажир «Фольсквагена» загинули на місці, а водія останньої автівки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу», – мовиться у повідомленні.

Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

12 липня о 17:25 на Старообухівському шосе під Києвом сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули чотири людини(з них дві дитини 2008 та 2010 років народження)