На Дніпропетровщині розслідують провадження щодо реконструкції гуртожитків для переселенців

У Дніпропетровській області розслідують кримінальне провадження щодо проекту реконструкції гуртожитків для переселенців коштом Європейського Союзу. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в прокуратурі області у відповіді на інформаційний запит у п’ятницю.

За даними прокуратури, «кримінальне провадження від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною З статті 191 Кримінального Кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), перебуває в провадженні Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в області, процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3».

Водночас у прокуратурі не коментують хід розслідування, посилаючись на те що, запитувана інформація «не є публічною», а також на таємницю слідства.

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«Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим», – йдеться у відповіді.

2015 року на Дніпропетровщині втілювали проект реконструкції коштом Євросоюзу 15 будівель під житло для переселенців із Донбасу.

На перетворення будівель старих, занедбаних гуртожитків та закладів охорони здоров’я під житло для переїжджих зі сходу України Європейський Союз виділив 1,5 мільйона євро. Це мало вирішити питання з житлом для понад 2 тисяч тимчасово переміщених осіб.

Пізніше частина переселенців у Дніпрі скаржились, що їхнє заселення до гуртожитків в обласному центрі гальмувалось «через юридичну колізію». Восени 2018 року переселенці, які мешкають у гуртожитку в Синельниковому, жалілися на високі тарифи й холод у приміщенні.