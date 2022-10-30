На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу поранена жінка – Резніченко

Вранці 30 жовтня російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, внаслідок чого, за попередніми даними, була поранена одна людина, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Під вогонь потрапила Марганецька громада. Попередньо, одна людина поранена. Це 73-річна жінка. Вона у лікарні. Пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з’ясовуються», – повідомив він у телеграмі.

Про те, що всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина Дніпропетровської області, очільник області повідомляв 28 жовтня. Тоді обійшлося без людських жертв.

Внаслідок російського удару по АЗС у Дніпрі ввечері 25 жовтня загинули двоє людей, четверо були поранені.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомляє, що змогло підтвердити 6 374 випадки загибелі і 9 776 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані УВКПЛ ООН від 24 лютого до півночі 23 жовтня, повідомили в організації. В ООН наголошують, що реальні цифри - значно вищі.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.