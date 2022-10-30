Влада Донеччини повідомляє про загиблих і поранених цивільних

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив вранці 30 жовтня про загиблих і поранених цивільних впродовж минулої доби в області через обстріли військ РФ.

«За 29 жовтня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Ще 8 людей за вчора отримали поранення», – написав Кириленко у телеграмі вранці 30 жовтня.

Крім того, зазначив він, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 – у Коровиному Яру, 2 – у Святогірську та 1 – у Лимані.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 1125 цивільних, 2499 осіб були поранені. При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною воєнною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.