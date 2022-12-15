Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Понад 14 годин тривоги й обстріли трьох громад» – Резніченко про ситуацію на Дніпропетровщині

Як повідомив голова ОВА, за попередніми даними, люди не постраждали

У Дніпропетровській області повітряна тривога через загрозу російських ударів тривала понад 14 годин, обстрілів зазнали три громади, повідомив вранці 15 грудня голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночi та вранці російські окупаційні війська били по Нікопольщині з «Градів» і важкої артилерії. Потерпали Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів. Попередньо, люди не постраждали», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, у Марганецькій громаді є руйнування приватного житла і господарських споруд, понівечений газогін.

У Червоногригорівській і Мирівській громадах наслідки обстрілів «ще уточнюються», триває обстеження уражених територій.

«У інших районах ніч була тихою – без тривог та обстрілів. Ранком сирена уже двічі попереджала про небезпеку. Та минулося. І на цю хвилину спокійно», – додав голова ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG