«Понад 14 годин тривоги й обстріли трьох громад» – Резніченко про ситуацію на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області повітряна тривога через загрозу російських ударів тривала понад 14 годин, обстрілів зазнали три громади, повідомив вранці 15 грудня голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночi та вранці російські окупаційні війська били по Нікопольщині з «Градів» і важкої артилерії. Потерпали Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів. Попередньо, люди не постраждали», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, у Марганецькій громаді є руйнування приватного житла і господарських споруд, понівечений газогін.

У Червоногригорівській і Мирівській громадах наслідки обстрілів «ще уточнюються», триває обстеження уражених територій.

«У інших районах ніч була тихою – без тривог та обстрілів. Ранком сирена уже двічі попереджала про небезпеку. Та минулося. І на цю хвилину спокійно», – додав голова ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.