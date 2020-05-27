Дніпропетровщина: на місці обваленого мосту встановили понтонну переправу

У селі Олексіївка Дніпропетровської області на місті обвалення мосту встановили понтонну переправу. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

«Вчора ввечері спеціалісти завершили монтаж 21 понтонної ланки, після чого переправу закріпили та вирівняли. На сьогодні серед обов'язкових робіт залишилося лише укладення асфальтного покриття на понтони та стикування наземних під'їздів з переправою. Міст також облаштують перилами, зовнішнім освітленням, світлофорами. Після цього його буде введено в експлуатацію», – розповів Бондаренко.

Міст в Олексіївці обвалився вранці 20 травня. За цим фактом поліція відкрила три кримінальні провадження: за частиною 1 статті 367 (службова недбалість), частиною 1 статті 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та частиною 1 статті 291(порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.