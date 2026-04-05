Сили РФ майже 50 разів били по Дніпропетровщині: є загиблий і поранена – Ганжа

Протягом дня 5 квітня сили РФ атакували два райони Дніпропетровщини артилерією і дронами, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Майже 50 разів протягом дня ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками. Одна людина загинула, ще одна дістала поренень. На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені дитсадок, багатоповерхівки і приватні будинки, АЗС, підприємство, пожежна частина, автівки», – зазначив місцевий чиновник.

За його даними, внаслідок атаки РФ загинув 61-річний чоловік, а жінка 60 років поранена.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.