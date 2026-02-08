ОВА: внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини постраждало троє людей

Унаслідок ударів сил РФ по Дніпропетровщині у неділю, 8 лютого, постраждало троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«Протягом дня росіяни били по Нікопольщині FPV-дронами та обстрілювали з важкої артилерії. Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Постраждали 18-річна дівчина та 47-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу. Відновлюватися вони будуть вдома», – зазначив місцевий чиновник.

За його словами, у районі пошкоджені два багатоквартирні будинки та чотири приватні, ще одне помешкання охопив вогонь. Окрім того, понівечені господарські споруди, авто, лінія електропередач, газогони.

Ганжа уточнив, що російські війська також завдали удару безпілотником по Васильківській громаді, внаслідок чого травмувалася 74-річна жінка. Під час обстрілу загорівся один будинок, ще один зазнав руйнувань.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.