Дніпропетровщина: з криги, що дрейфувала, врятували 41 рибалку – ДСНС

У Дніпропетровській області врятували понад 40 рибалок, які опинилися на крижинах на Дніпрі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 12 лютого.

«Станом на 16:05, врятовано з криги 41 особу (підрозділами ДСНС врятовано з криги 35 осіб та 6 осіб врятовано місцевими мешканцями). Роботи завершено», – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про рибалок, які опинилися на річці на уламках криги, ДСНС отримала об 11:50 у неділю. Це сталося поблизу села Шульгівка у Дніпровському районі.

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До рятувальних робіт, окрім працівників служби, долучилися місцеві мешканці із власним човном.

Раніше ДСНС повідомила, що в Білій Церкві, Київська область, двоє чоловіків провалилися під кригу, один із них загинув, другого госпіталізували.

Температура в більшості регіонів України 12 лютого трохи більше нуля.