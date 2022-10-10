Резніченко заявив про масовану атаку на Дніпропетровщину, є постраждалі

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про масовану ракетну атаку по області, унаслідок якої є загиблі та поранені.

«Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів», – написав він у телеграмі.

Як раніше повідомляли в ОВА, вночі російські війська обстріляли з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький. А на Синельниківський та Павлоградський райони близько півночі війська РФ направили ракети, обидві знищили сили ППО.

В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні. Підтверджені вибухи у двох районах Києва.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків російської ракетної атаки Києва.

На Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Львівщині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».