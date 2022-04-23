У Дніпровському районі був «приліт», постраждалих немає – Резніченко

У Дніпровському районі був «приліт», ракета прилетіла на околицю населеного пункту, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



«Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці. Людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні був ракетний удар по Одесі – загинули 5 людей. Також на Запоріжжі війська РФ з «Ураганів» обстріляли Василівку.

На Сумщині повідомляють про «провокаційні обстріли» на кордоні з Росією.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».