Запорізька ОВА повідомляє про обстріл Василівки з «Урагану»

Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє про обстріл міста Василівка з реактивної системи «Ураган».

За даними ОВА, ракета потрапила в житловий будинок – ракета не розірвалася, потерпілих немає.

«23 квітня, близько 15.30, було здійснено обстріл м. Василівка. У житловий будинок в центрі міста влучила ракета системи «Ураган». На щастя, ракета не розірвалась, потерпілих не має, але будинок зазнав руйнувань», – йдеться у повідомленні ОВАв телеграм.

В адміністрації додають, що цей обстріл був здійснений з боку тимчасово окупованого м. Бурчак, тому ЗСУ ніяк не могли здійснити обстріл.

«Але пропагандистські ЗМІ ворога планують зробити черговий інформаційний вкид зі звинуваченням в обстрілі саме ЗСУ », – попереджають в ОВА.

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.