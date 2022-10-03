Російські війська обстріляли Дніпровський район – Резніченко

Російські війська вранці 3 жовтня обстріляли Дніпровський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих і поранених уточнюється», – написав Резніченко у телеграмі.

Він також повідомив, що всю ніч тривали обстріли Нікопольського і Криворізького районів.

«Нікопольський район росіяни обстріляли з «Градів» і важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій і Мирівській. Обійшлося без загиблих і поранених. У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум’я вогнеборці уже приборкали», – повідомив голова ОВА.

За словами Резніченка, у Мирівській громаді майже тисяча родин залишилися без світла, а в Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі, люди не постраждали, повідомив голова ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Зокрема, минулого тижня внаслідок російського ракетного удару по Дніпру, як повідомили в ОВА, були поранені п’ятеро людей, загинули четверо, серед них – двоє дітей. Через цю атаку пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.