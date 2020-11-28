У Дніпрі просто неба показали страви років Голодомору

У центрі Дніпра активісти організації «Пласт» показали страви, які змушені були їсти українські селяни, аби вижити в Голодомор.

У рамках акції «Їдло 1932-1932» вони створили інсталяцію – стіл із «наїдками». Серед страв, які приготували «пластуни», були млинці з кормового буряка та ріпака, з картопляного лушпиння та качанів кукурудзи, з перетертої кори дерев. Охочі могли спробувати.

За словами співорганізаторки акції Ірини Трифунтової, рецепти цих страв брали зі спогадів, записаних від свідків Голодомору.

«Ми хочемо привернути увагу насамперед молодого покоління, яке мало що знає про ті події. Ці страви ні з чим не можна порівняти. Воно несолене, смажене просто так, без олії. У млинцях з буряку відчувається трішки смак буряку і гірчинка від ріпаку. Власне, все», – розповіла Трифунтова.

Учасники акції також виклали напис «32-33» лампадками.

У цей же час на привокзальній площі, де раніше стояв пам’ятник Григорієві Петровському, відбувся мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодоморів в Україні. У пам’ять про загиблих учасники акції запалили лампадки та свічки. Священики кількох конфесій – УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та УГКЦ – відслужили панахиду.

Також у суботу неподалік від Дніпра, на 9-му кілометрі Запорізького шосе, біля Меморіалу жертвам Голодоморів та політичних репресій, відбулось покладання квітів.

За даними істориків, Дніпропетровська область є однією з тих областей, які найбільше постраждали від Голодомору 1932-33 років.