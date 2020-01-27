ООС: розвідники захопили в полон бойовика «ДНР»

Українські розвідники захопили в полон бойовика угруповання «ДНР», повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Сьогодні, 27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил українськими розвідниками було затримано представника збройних формувань Російської Федерації. У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої «ДНР», що свідчить про його належність до збройних формувань, які входять до складу російсько-окупаційних військ», – заявили в ООС.

Згідно з повідомленням, затриманий розповів, що він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка хотіла викрити позиції, спостережні пости та вогневі точки Об’єднаних сил.

«Під час висування зі своїх позицій та перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції. Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який отримав чисельні мінно-вибухові поранення, необхідну медичну допомогу та доправили до військового шпиталю», – розповіли в ООС.

Бойовики «ДНР» не коментували інформацію.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.