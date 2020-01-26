Від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про відсутність обстрілів українських позицій на Донбасі від початку доби станом на сьому ранку 26 січня.

Водночас, за цими даними, протягом минулої доби штаб зафіксував 10 порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів, під час яких ті застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю; зауважили також роботу снайперських пар. Як повідомляється, 25 січня одного українського військового поранено.

Угруповання «ДНР» вранці заявило про 15 обстрілів підконтрольних йому територій за минулу добу, а представники угруповання «ЛНР» повідомили про відсутність обстрілів їхніх позицій.

У ніч на 29 грудня минулого року у зоні конфлікту на Донбасі було оголошено чергове, новорічне, перемир’я, але у перший же день сторони заявили про його порушення, звинувативши одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.